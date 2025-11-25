Nico Hischier und Timo Meier überzeugen beim Devils-Sieg mit je einem Treffer und einem Assist.

Nico Hischier und Timo Meier haben New Jersey aus dem kurzen Formtief herausgeführt. Mit je einem Treffer und einem Assist legten sie den Grundstein für den 4:3-Sieg über die Detroit Red Wings und stoppten damit die Serie von drei Niederlagen.

Die drei Punkte katapultieren New Jersey zurück in die Spitzengruppe der Eastern Conference. Zugleich setzen sich Hischier und Meier an die Spitze der Schweizer Skorerliste in der NHL. Hischier steht mit 18 Punkten (7 Tore/11 Assists) an erster Stelle, dicht gefolgt von Meier mit 17 Punkten (7/10).

Legende: Bejubelt seinen Treffer Timo Meier. IMAGO / Imagn Images

Kevin Fiala, der ebenfalls auf dem Eis stand und mit den Los Angeles Kings einen 2:1-Sieg über die Ottawa Senators feierte, blieb ohne Skorerpunkt und hält weiterhin bei 16 Zählern (9/7).

Die weiteren Schweizer:

Roman Josi konnte sich bei seinem zweiten Einsatz nach der Verletzung einen Assist gutschreiben lassen. Seine Nashville Predators unterlagen den Florida Panthers dennoch klar mit 3:8.

Janis Moser (Tampa Bay) feierte einen 3:0-Erfolg über die Philadelphia Flyers, Pius Suter (St. Louis Blues) verlor bei den New York Rangers mit 2:3.

