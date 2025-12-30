Nashville bezwingt mit Utah einen direkten Kontrahenten im Playoff-Rennen auch dank Roman Josi mit 4:3. Kevin Fiala, Nino Niederreiter und Pius Suter müssen Niederlagen einstecken.

Nur ein Schweizer NHL-Spieler verliess das Eis in der Nacht auf Dienstag als Sieger: Roman Josi. Der 35-Jährige bezwang mit den Nashville Predators die Utah Mammoth mit 4:3. Es war der 4. Sieg in den letzten 5 Spielen für die «Preds», die nach verkorkstem Saisonstart immer besser in Fahrt kommen.

Josi trug mit seinem 4. Saisontor seinen Anteil zum Sieg in Salt Lake City bei. Der Berner glich im Startdrittel zum 1:1 aus. Durch den Erfolg liegt Nashville nun nur noch einen Punkt hinter Utah und 3 Zähler hinter einem Playoff-Platz.

Legende: Erzielt sein 4. Saisontor Roman Josi. Imago Images/Rob Gray

Fiala mit Assist

Derweil befinden sich die Los Angeles Kings aktuell in einem Formtief. Beim 2:5 gegen die Colorado Avalanche steckten die Kalifornier die 7. Niederlage der letzten 9 Spiele ein. Kevin Fiala lieferte einen Assist zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Nino Niederreiter muss mit den Winnipeg Jets (1:3 gegen die Edmonton Oilers) ebenfalls als Verlierer vom Eis.

