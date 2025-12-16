 Zum Inhalt springen

NHL in der Nacht auf Dienstag Moser trifft und verliert, Josi siegt gegen Suter

Janis Moser erzielt sein 3. Saisontor für Tampa Bay. Roman Josi steuert bei Nashvilles Sieg 2 Assists bei.

16.12.2025, 07:04

Eishockeyspieler in weissem Trikot beim Spiel auf dem Eis.
Legende: Niederlage trotz Tor Janis Moser. imago images/John E. Sokolowski

Nach zwei Minuten des Schlussdrittels traf der Berner Verteidiger Janis Moser für die Tampa Bay Lightning zum dritten Mal in dieser Saison. Es war im Florida-Derby gegen den Stanley-Cup-Champion Florida Panthers aber nur das 2:4 auf dem Weg zu einer 2:5-Niederlage.

Einen leichten Aufwärtstrend weisen die Nashville Predators mit Captain Roman Josi auf. Der Verteidiger steuerte beim 5:2-Erfolg über St. Louis (mit Pius Suter) Assists zum 3:1 und 4:1 bei.

Auch Niederreiter und Fiala kassieren Niederlage

Niederlagen gab es für die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter in dessen 1001. Spiel in der Regular Season mit 2:3 nach Verlängerung gegen Ottawa und die Los Angeles Kings von Kevin Fiala mit 1:4 in Dallas. Fiala erlebte einen schwierigen Abend, er stand bei drei Gegentoren auf dem Eis.

Los Angeles verlor zum dritten Mal in Folge und belegt im Westen nur noch den 6. Platz. Nashville, Winnipeg, das beste der letztjährigen Qualifikation, sowie St. Louis sind derzeit sogar ausserhalb der Playoff-Ränge klassiert.

Resultate

