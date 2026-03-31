San Jose bodigt in der NHL St. Louis und darf weiter von einer Playoff-Qualifikation träumen.

Legende: Führt sein Team wieder an die Playoff-Ränge heran Macklin Celebrini. Reuters/David Gonzales

Im Duell in der Western Conference zwischen San Jose und den St. Louis hiess es für beide Teams: Verlieren verboten. Sowohl die Sharks als auch die Blues rechneten sich noch Hoffnungen auf einen Playoff-Platz aus.

Nach dem 5:4-Sieg leben diese in San Jose weiter, während man sich in St. Louis langsam, aber sicher damit abfinden muss, dass die Blues die Playoffs verpassen werden.

Celebrini glänzt mit drei Punkten

Zum Schweizer Duell kam es nicht, weil Philipp Kurashev bei den Sharks zum 4. Mal in Serie überzählig war. Pius Suter auf Seiten von St. Louis liess sich beim 4:4 in der 53. Minute einen Assist gutschreiben.

Die Entscheidung zugunsten des Heimteams fiel erst 22 Sekunden vor Ende des 3. Drittels, als Adam Gaudette den Gamewinner für die Sharks erzielte. Mann des Spiels bei San Jose war einmal mehr Shootingstar Macklin Celebrini, der zwei Treffer und eine Vorlage beisteuerte.

Der Rückstand der Sharks auf einen Playoff-Platz beträgt noch zwei Punkte, allerdings hat San Jose noch zwei Partien weniger absolviert als Nashville, das aktuell den letzten Wildcard-Platz belegt.

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