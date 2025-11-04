Nach 7 Niederlagen in Serie kehren die St. Louis Blues in der NHL zum Siegen zurück. Pius Suter gelingt der Gamewinner.

Lange sah es für St. Louis in der Nacht auf Dienstag nach einer weiteren Niederlage aus – der 8. in Serie. Trotz mehr Spielanteilen waren die Blues zuhause gegen die Edmonton Oilers mit 0:2 in Rücklage geraten. Erst ein Powerplay-Treffer des slowakischen Rookies Dalibor Dvorsky in der 37. Minute leitete die Wende ein.

Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort

Robert Thomas gelang noch vor der zweiten Drittelspause der 2:2-Ausgleich für St. Louis. Und als alles bereits auf eine Verlängerung hindeutete, kam der grosse Auftritt von Pius Suter. Der Zürcher Center stand in der 59. Minute goldrichtig, um einen Abpraller im Slot zum entscheidenden 3:2 zu verwerten.

Legende: Grosse Erleichterung Pius Suter lässt die Blues aufatmen. Keystone/AP Photo/Jeff Roberson

Für Suter war es der 5. Saisontreffer – und der bis anhin klar wichtigste seit seinem Wechsel nach St. Louis. Trotz dem 4. Saisonsieg liegen die Blues aktuell deutlich hinter einem Playoff-Platz. In der Central Division belegt St. Louis nach 13 absolvierten Partien den 8. und letzten Rang.

Resultate