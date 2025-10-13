Der Zürcher feiert in Vancouver einen speziellen Sieg. Fiala, Meier und Niederreiter treffen. Moser kommt zum ersten Saisoneinsatz.

Nach zwei Saisons in Vancouver wechselte Pius Suter auf diese Saison hin zu den St. Louis Blues. Mit seinem neuen Team war er in der Nacht auf Dienstag erstmals in Vancouver zu Gast. Bei seinem früheren Arbeitgeber gab es einen 5:2-Sieg.

Nach seinem Premieren-Tor am Samstag war er im Westen Kanadas erstmals Assistgeber für die Blues. Suter bereitete das 1:0 durch Jimmy Snuggerud im Startdrittel vor. Die Blues führten auf dem Weg zum 2. Sieg im 3. Spiel nach zwei Dritteln vorentscheidend mit 4:2.

Meier mit 2. Saisontor

Die gleiche Zwischenbilanz in der noch jungen Saison weisen nach drei Partien die New Jersey Devils aus. Beim 3:2 bei den Columbus Blue Jackets hatten bei je einem Tor auch Timo Meier und Nico Hischier ihre Stöcke im Spiel. Der Appenzeller eröffnete mit seinem zweiten Treffer in der laufenden Meisterschaft vier Minuten vor der ersten Pausensirene das Skore im Powerplay. Der Walliser war 57 Sekunden vor Schluss Passgeber zum 3:1 von Doppeltorschütze Dawson Mercer ins verwaiste Gehäuse.

Torschütze war, ebenfalls zum zweiten Mal in dieser Saison, auch Kevin Fiala. Der St. Galler bezog mit den Los Angeles Kings im vierten Spiel gleichwohl die dritte Niederlage. Die Mannschaft aus Kalifornien musste sich bei den Minnesota Wild 3:4 nach Penaltyschiessen geschlagen geben.

Erste Punkte für Niederreiter

Bereits am Montagabend waren die Spiele von Nino Niederreiter, Roman Josi und Janis Moser zu Ende gegangen.

Niederreiter gewann mit seinen Winnipeg Jets gegen die New York Islanders 5:2 und fuhr den zweiten Saisonsieg ein. Der Churer Stürmer erzielte im Powerplay das 2:0 und leitete das 4:1 durch Tanner Pearson mit einem beherzten Vorstoss ein. In seinen 13:41 Minuten Eiszeit trug er viel zum Erfolg bei.

Auch Josi und Moser mit Assists

Ebenfalls erfolgreich war Roman Josi. Er und die Nashville Predators feierten gegen die Ottawa Senators einen souveränen 4:1-Sieg. Josi sorgte mit einem Assist zum 3:1 knapp eine Minute vor Schluss für die Vorentscheidung, insgesamt wurde er während 24:54 Minuten eingesetzt.

Beinahe so lange spielte auch Janis Moser. 24:23 Minuten stand er für Tampa Bay Lightning auf dem Eis, dabei lieferte er einen Assist beim knappen 4:3-Sieg gegen die Boston Bruins. Der 25-jährige Bieler und seine Mannschaft sicherten sich damit den ersten Saisonsieg. Es war Mosers erster Saisoneinsatz nach abgesessener Sperre.

NHL