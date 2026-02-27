Pius Suter glänzt bei St. Louis mit einem Tor und zwei Assists. Die New Jersey Devils gehen weiter im Kriechgang.

Pius Suter hat mit den St. Louis Blues einen wichtigen Sieg gefeiert und die Hoffnungen auf die Playoffs am Leben gehalten. Beim 5:1-Sieg gegen die Seattle Kraken erzielte der Zürcher im Schlussdrittel das 4:1. Zuvor hatte er dem Hattrick-Torschützen Dylan Holloway zweimal assistiert.

Zwölf Punkte müssen die Blues in den verbleibenden 24 Spielen noch aufholen, um es in die Playoffs zu schaffen. Seattle belegt im Westen aktuell den letzten Playoff-Platz.

Legende: Sorgte für viel Betrieb vor dem Kraken-Tor Pius Suter. imago images/Joe Puetz

Josi assistiert, Hischier frustriert

Vom Ausrutscher Seattles profitieren konnten die Nashville Predators. Sie liegen nach einem 4:2-Sieg gegen Chicago nur noch zwei Punkte hinter den Playoff-Rängen. Captain Roman Josi liess sich beim Siegtor zum 3:2 seinen 29. Assist der Saison gutschreiben.

Die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verloren 1:4 gegen Pittsburgh und damit bereits zum fünften Mal in Folge. «Frustrierend», meinte Hischier. «So macht es keinen Spass.» Für die mit hohen Ambitionen gestarteten Devils liegen die Playoffs in weiter Ferne.

Resultate