New Jersey mit einem starken Schweizer Trio beendet in der NHL die Siegesserie von Nashville mit Roman Josi.

Legende: Nicht aufzuhalten Nico Hischier entwischt dem Nashville-Verteidiger Brady Skjei. Keystone/George Walker IV

Wieder Hischier! Der Walliser hatte gegen die Predators bereits Ende Januar beim 3:2 n.V. zu Hause die Entscheidung herbeigeführt.

Im 2. Duell in der laufenden Saison gegen die Predators musste Hischier nicht so lange auf sein persönliches Erfolgserlebnis warten. Mitte des 2. Drittels erhöhte er auf 2:0. Mit seinem 2. Treffer an diesem Abend sechs Minuten vor Schluss im Powerplay brachte er seine Mannschaft wieder in Front, nachdem die Predators zum 2:2 ausgeglichen hatten.

Mit seinen Treffern 25 und 26 untermauerte Hischier seine Rolle als erfolgreichster Schweizer Punktesammler und als bester Torschütze der Devils in der laufenden Meisterschaft.

Auch Meier trifft

Teamkollege Timo Meier war 33 Sekunden vor dem Ende mit einem Schuss ins verwaiste Gehäuse für den 4:2-Abschluss eines gelungenen Auftritts der Devils besorgt. Verteidiger Jonas Siegenthaler trug sich zum 2. Mal hintereinander als zweifacher Vorbereiter in die Skorerliste ein.

Trotz des 2. Sieges in Folge, dem 5. in den letzten sechs Spielen, dürften die Devils die Playoffs verpassen.

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