Nach zwei Niederlagen kehren die New Jersey Devils in der NHL wieder zum Erfolg zurück – Matchwinner ist Nico Hischier.

Nach gut 40 Sekunden in der Overtime traf Nico Hischier gegen Nashville mit einem Slapshot in die entfernte Torecke. Der Captain der Devils genoss dabei viel Zeit, da Gegenspieler Roman Josi ihn zu spät unter Druck setzte.

Mit seinem bereits 8. Overtime-Tor für New Jersey sorgte Hischier dafür, dass sein Team nach zweimaligem Rückstand doch noch mit 3:2 als Sieger vom Eis ging. Für die Predators hingegen war es bereits die 5. Niederlage in den letzten 6 Spielen.

Legende: Einer enttäuscht, einer erfreut Die Landsmänner Roman Josi und Nico Hischier. Imago/Imagn Images

Moser und Fiala punkten

Zu einem weiteren Schweizer Duell kam es in Tampa, wo die Lightning mit Janis Moser Winnipeg mit Nino Niederreiter empfingen. Das Heimteam setzte sich dabei klar mit 4:1 durch und verteidigte seine Spitzenposition in der Eastern Conference. Während Moser beim 1. Treffer des Spiels einen Assist beisteuerte, blieb Niederreiter ohne Skorerpunkt.

Ebenfalls einen Assist verbuchte Kevin Fiala, doch sein Los Angeles musste sich bei Buffalo 1:4 geschlagen geben. Nach zuletzt 3 Siegen war es für die Kings der nächste Rückschlag. Sie liegen knapp ausserhalb der Playoff-Plätze.

