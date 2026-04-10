Der Predators-Captain muss vor dem Duell mit Utah Forfait geben. Nashville verliert und fällt aus den Playoff-Rängen.

Legende: Wie schwer ist seine Verletzung? Roman Josi. Getty Images/Andy Devlin

Bad News für Nashville – und die Schweizer Nati im Hinblick auf die Heim-WM? Roman Josi laboriert an einer nicht weiter definierten Oberkörperverletzung. Der Captain musste in der NHL unmittelbar vor dem wichtigen Duell mit Utah Forfait geben. Nashville unterlag den Mammoth mit 1:4 und fiel aus den Playoff-Rängen. Dies, bei noch 3 ausstehenden Partien in der Regular Season.

Suter überzählig, Niederreiter hofft

Generell war es kein Schweizer Abend. Nico Hischier und Timo Meier kamen bei der 2:5-Pleite von New Jersey gegen Pittsburgh je auf eine Minus-3-Bilanz. Jonas Siegenthaler steuerte immerhin einen Assist bei.

Nino Niederreiters Winnipeg kam bei St. Louis zu einem kapitalen 3:2-Sieg und hielt die Playoff-Hoffnungen am Leben. Die Blues (ohne überzähligen Pius Suter) sind so gut wie raus aus dem Playoff-Kampf.

Auch für San Jose sieht es nach der 1:6-Klatsche bei Anaheim schlecht aus. Philipp Kurashev kam zum 10. Mal in Serie nicht zum Zug. Die Sharks liegen 4 Punkte hinter den LA Kings, die aktuell den letzten Wildcard-Platz im Westen belegen.

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