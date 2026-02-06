Der Devils-Captain kann sein Team trotz Saisontor Nr. 19 nicht auf die Siegerstrasse führen.

Legende: Behauptet sich gegen die Islanders-Defensive Nico Hischier. Getty/Rich Graessle

Die New Jersey Devils mit Jonas Siegenthaler, Timo Meier und Nico Hischier verloren in der NHL am letzten Spieltag vor der Olympia-Pause 1:3 gegen die New York Islanders. 2 Tore der Islanders in den letzten 4 Minuten des Spiels entschieden die Partie in Newark.

Das einzige Tor für die Devils erzielte Hischier im 2. Drittel, zudem wurde er hinter Bo Horvat zum zweitbesten Spieler der Partie ausgezeichnet. Und das, obwohl er am Mittwoch nicht mit dem Team trainiert hatte.

Schweizer Captain hat abgenommen

«Er erholt sich noch von einer Krankheit, wegen der er mehrere Kilos abgenommen hat», erklärte Trainer Sheldon Keefe nach dem Abschlusstraining gegenüber Medien vor Ort.

«Wir haben vieles gut gemacht, verlieren am Ende aber trotzdem erneut. Wir hätten einfach versuchen sollen, in die Verlängerung zu kommen», wird Hischier nach der Niederlage auf der NHL-Website zitiert. Insgesamt verbuchten die Devils 10 Torschüsse mehr als die Islanders.

Tampa gewinnt Effizienz-Duell

Einen erfolgreicheren Abend vor Heimkulisse erlebte Janis Moser. Mit den Tampa Bay Lightning gewann er 6:1 gegen Florida – und das, obwohl die Panthers 6 Schüsse mehr auf das gegnerische Tor verzeichneten. Moser war bei keinem der Treffer beteiligt.

Auch Roman Josi konnte sich keine Skorerpunkte gutschreiben. Seine Nashville Predators unterlagen bei den Washington Capitals mit 2:4 und verpassten den 6. Punktgewinn in Folge.

NHL