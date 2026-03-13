Es ist ein Kandidat für das Tor der Saison: Das 4:0 von San-Jose-Stürmer William Eklund war an Spektakel kaum zu überbieten. Erst umkurvte er Boston-Verteidiger Andrew Peeke, ehe er seinen eigenen Abpraller im Fallen direkt aus der Luft in den Netzhimmel hämmerte.

Auch dank dieses Treffers siegten die Sharks, bei denen Philipp Kurashev überzählig auf der Tribüne sass, mit 4:2 in Boston und behaupteten den letzten Playoff-Wildcard-Platz in der Western Conference.

Doch hinter den Sharks lauern gleich 3 Teams, die nur 1 Zähler weniger auf dem Konto haben. Darunter auch Nashville. Die Predators verspielten in Vancouver in den letzten 4:05 Minuten einen 2-Tore-Vorsprung und mussten sich 3:4 n.P. geschlagen geben. Roman Josi bereitete die zwischenzeitliche 2:1-Führung von Tyson Jost vor.

Die weiteren Schweizer

New Jersey mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler unterlag Calgary 4:5.

Dallas mit Lian Bichsel besiegte Edmonton 7:2.

St. Louis mit Pius Suter gewann in Carolina 3:1.

Janis Moser siegte mit Tampa Bay gegen Detroit 4:1

NHL