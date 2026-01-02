Seit seiner Vertragsverlängerung läuft es Janis Moser in der NHL noch ein bisschen besser: Beim 5:3-Erfolg Tampas gegen die Los Angeles Kings punktete der Bieler im dritten Spiel hintereinander. Er liess sich beim 2:2 einen Assist gutschreiben.

Obwohl auf der Gegenseite Kevin Fiala gar doppelt skorte (1 Tor, 1 Assist), endete der Abend für den St. Galler bitter. Zu Beginn des Schlussdrittels brachte Fiala die Kings mit seinem 14. Saisontor im Powerplay 3:2 in Führung. Mit 3 Treffern in den letzten dreieinhalb Minuten wendeten die Lightning das Blatt aber zu ihren Gunsten. Es war der 6. Sieg in Folge, zuletzt verloren hatte das Team aus Florida am 18. Dezember ausgerechnet gegen die Kings.

Legende: Doppelt gepunktet, trotzdem verloren Kevin Fiala. Keystone/AP Photo/Jayne Kamin-Oncea

Für Unterhaltung neben dem Eis sorgte Comedian und Schauspieler Will Ferrell. Der Anhänger der Kings verfolgte das Spiel als Schiedsrichter verkleidet.

Trotz Tor: Josi startet mit Niederlage ins neue Jahr

Die Nashville Predators hatten das alte Jahr mit zwei Siegen abgeschlossen. Das Gastspiel bei den Seattle Kraken endete nun wieder in einer Niederlage. Dies trotz des 5. Saisontreffers von Roman Josi, der im Powerplay zwischenzeitlich auf 1:3 verkürzen konnte. Am Schluss verloren die Predators 1:4.

Nicht zum Einsatz kam Nino Niederreiter beim 5:6-Torspektakel im kanadischen Duell zwischen den Winnipeg Jets und den Toronto Maple Leafs. Die Jets führten scheinbar komfortabel mit 4:1, liessen sich die Butter aber noch vom Brot nehmen.

