Kurz nach der historischen 0:9-Pleite erleiden die New Jersey Devils den nächsten Dämpfer im Kampf um die NHL-Playoffs.

Legende: Kein Vorbeikommen Timo Meier scheitert mit seinem Versuch an Stuart Skinner. Imago/Imagn Images

Das Team um Captain Nico Hischier unterlag in Pittsburgh 1:4. Nach 2 Dritteln führten die Penguins vorentscheidend mit 3:0, New Jersey reagierte zu spät. Hischier blieb wie seine Schweizer Teamkollegen Timo Meier und Jonas Siegenthaler ohne Skorerpunkt.

Der Rückstand der Devils auf einen Playoff-Platz ist nach 44 von 82 Spielen der Regular Season auf 4 Punkte angewachsen.

Winnipeg gibt Führung preis

Noch schlechter präsentiert sich die Lage von Nino Niederreiter mit Winnipeg. Die Jets belegen im Westen mit lediglich 15 Siegen aus 42 Spielen den letzten Platz.

In der Nacht auf Freitag setzte es für das Team des Bündners eine weitere bittere Niederlage ab. Trotz einer 3:1-Führung nach dem 1. Drittel verlor Winnipeg das Heimspiel gegen die Edmonton Oilers 3:4.

Einen siegreichen Abend erlebte Akira Schmid mit den Vegas Golden Knights. Nach der Verletzung von Carter Hart wurde der Emmentaler Goalie im Heimspiel gegen Columbus im 1. Drittel beim Stand von 0:1 eingewechselt. Schmid wehrte 21 von 23 Schüssen ab, und die Golden Knights siegten 5:3.

NHL