Roman Josi bereitet beim 7:2 der Predators ebenso zwei Tore vor wie Janis Moser beim Sieg von Tampa gegen die Devils.

Legende: Gut im Schuss Nashville hat 6 der letzten 8 Spiele gewonnen. imago images/Steve Roberts

Die Nashville Predators feierten mit dem 7:2 daheim gegen die St. Louis Blues den höchsten Saisonsieg und bestätigten den Aufwärtstrend der letzten Wochen. Im Duell des drittschlechtesten Teams der Liga mit dem viertschlechtesten war Nashvilles Steven Stamkos mit vier Toren überragend, am 2:0 und am 6:2 des Kanadiers war Josi mit einem Assist beteiligt.

Bei den Blues fiel Pius Suter durch eine Zwei-Minuten-Strafe auf, die im Schlussdrittel das siebte Gegentor zur Folge hatte. Den Predators könnten am Sonntag bei den Colorado Avalanche zum ersten Mal in dieser Saison drei Siege in Folge gelingen.

Devils auf verlorenem Posten

Janis Moser kam mit den Tampa Bay Lightning zu einem 8:4 gegen die New Jersey Devils. Die Vorentscheidung fiel bereits im Startdrittel, das das Team aus Florida mit 4:1 für sich entschied. Der Schweizer Verteidiger lieferte seine Skorerpunkte 8 und 9 der Saison zum 3:1 und 7:3. Bei den Devils verliessen Nico Hischier und Jonas Siegenthaler das Eis mit einer Minus-2-Bilanz, Timo Meier fehlte wegen privater Angelegenheiten.

