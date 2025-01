Legende: Gewann mit Nashville ein torreiches Spiel Roman Josi (Archiv). Reuters/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Der Aufwärtstrend der Nashville Predators hält an: Die Franchise aus Tennessee steht nach dem zweiten Sieg in Serie gegen die San Jose Sharks bei 5 Erfolgen de suite. Nach einer Aufholjagd in der Nacht auf Mittwoch feierte Nashville nun einen 6:5-Sieg. Damit fielen in den beiden Partien zwischen diesen Teams nicht weniger als 23 Tore.

Roman Josi steuerte den Assist zu Steven Stamkos' 5:2-Treffer im Powerplay bei. Nachdem die Gäste zwischenzeitlich eine 3:0 und 5:2-Führung verspielt hatten, sicherte Fjodor Swetschkow seinem Team in Überzahl den Sieg (49.).

Ebenfalls einen Assist konnte sich Pius Suter notieren lassen. Der Zürcher, der zum ersten Skorerpunkt seit dem 21. Dezember kam, verlor indes mit den Vancouver Canucks mit 2:6 bei den Edmonton Oilers.

Resultate