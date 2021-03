Nino Niederreiter bucht seinen bereits 17. Skorerpunkt der laufenden NHL-Saison – und hatte so früh seinen Anteil am 5:1-Heimsieg gegen Nashville.

NHL in der Nacht auf Freitag

Legende: Nashville-Keeper Pekka Rinne auf dem Prüfstand Der Schweizer Nino Niederreiter versucht vor dem gegnerischen Tor Druck auszuüben. Reuters

Zu einem Schweizer Duell ist es bei Carolina vs. Nashville nicht gekommen. Predators-Captain Roman Josi ist wegen einer Oberkörperverletzung länger ausser Gefecht gesetzt. Dafür konnte sich sein formstarker Landsmann Nino Niederreiter einmal mehr in Szene setzen.

Beim 1:0 im Powerplay nach gut 9 Minuten steuerte der 28-Jährige einen Assist bei. Der Bündner hat in dieser Saison in 26 Partien bereits 17 Punkte gesammelt. Mit 11 Treffern ist er teamintern hinter Vincent Trocheck der zweitbeste Torschütze.

Am Ende resultierte für die Hurrcianes in ihrer Heimstätte ein 5:1 – und eine Belohnung obendrauf: Der 7. Erfolg de suite hievte Carolina an die Spitze der Central Division.

Chicago zurück in der Spur

Sieg Nummer 7 in Folge heimsten ebenso die New York Islanders ein beim 5:3 über New Jersey (ohne Nico Hischier). Derweil zeigte Chicago bei der Reprise im Duell mit Dallas eine Reaktion auf das 1:6 zwei Abende zuvor. Die Blackhawks (mit Pius Suter und Philipp Kuraschew) drehten auswärts den Spiess mit 4:2 um.