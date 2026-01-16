Winnipeg feiert beim 6:2 bei den Minnesota Wild den 4. Sieg in Folge in der NHL. Vegas schlägt Toronto 6:5 n.V.

Legende: Haben endlich wieder Grund zum Jubeln Nino Niederreiter (links) und die Winnipeg Jets. Bruce Kluckhohn/NHLI via Getty Images

Die Winnipeg Jets haben in der NHL definitiv wieder in die Spur gefunden. Nach zuvor 11 Niederlagen in Serie feierte das Team von Nino Niederreiter beim 6:2 bei den Minnesota Wild den 4. Sieg in Folge. Der Bündner blieb ohne Skorerpunkt.

In der Tabelle rangieren die Jets in der Western Conference dennoch nur auf Platz 15 von 16 Teams und sind weit von den Playoff-Rängen entfernt.

Hill mit Comeback

Akira Schmid kam beim spektakulären 6:5-Sieg nach Verlängerung der Vegas Golden Knights gegen die Toronto Maple Leafs nicht zum Einsatz. Der Emmentaler musste im Tor des siegreichen Heimteams Adin Hill den Vortritt lassen. Der Kanadier gab nach dreimonatiger Verletzungspause sein Comeback, kam aber lediglich auf eine Fangquote von 82,1.

Den Sieg stellte Jack Eichel mit dem entscheidenden Treffer in der Verlängerung sicher. Er bereitete zudem 3 weitere Tore vor, darunter auch den Ausgleich von Tomas Hertl 7 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit.

Lian Bichsel fehlte bei Dallas (1:2 in Utah) ebenso verletzt wie Philipp Kurashev bei San Jose (3:2 in Washington).

NHL