Kevin Fiala reitet mit den Kings weiter auf der Erfolgswelle. Lian Bichsel bejubelt mit den Stars einen Kantersieg.

Nur Fiala und Bichsel haben etwas zu lachen

Die Los Angeles Kings haben ihren guten Lauf in der NHL fortgesetzt. Beim 4:3-Overtime-Sieg in Toronto spielt Kevin Fiala erneut eine zentrale Rolle. Der Ostschweizer erzielte im 18. Saisonspiel sein 9. Tor und traf damit im dritten Spiel in Folge.

Beim Gastspiel gegen die Maple Leafs lagen die Kings trotz Chancenplus 0:2 und 2:3 zurück. Fiala verwertete im Mitteldrittel einen Abpraller zum 2:2. Quinton Byfield entschied die Partie in der Verlängerung mit einer herrlichen Direktabnahme.

Kurashev und Niederreiter verlieren

Lian Bichsel feierte mit den Dallas Stars einen 7:0-Kantersieg in Montreal. Der Solothurner Verteidiger verbuchte beim dritten Tor seines Teams im Mitteldrittel seinen zweiten Assist der Saison.

Die weiteren Schweizer:

Nach vier Siegen am Stück muss sich Philipp Kurashev mit den San Jose Sharks wieder einmal geschlagen geben. In Calgary setzte es eine 0:2-Niederlage ab.

Nino Niederreiter verliert mit Winnipeg gegen Seattle trotz dreimaliger Führung 3:5. Beim 3:3-Ausgleich der Kraken sitzt der Bündner auf der Strafbank.

