Pius Suter (St. Louis) ist in der Nacht auf Freitag einziger Schweizer NHL-Torschütze.

Kevin Fiala trägt zum 3:2-Overtime-Sieg von Los Angeles gegen Lian Bichsels Dallas Stars einen Assist bei.

Roman Josi siegt mit Nashville wieder einmal.

Beim 4:7 zwischen den St. Louis Blues und den Utah Mammoth erzielte Pius Suter in der 26. Minute das 1:4. Mit seinem dritten Saisontor lancierte der Zürcher Stürmer eine Aufholjagd. Das Heimteam kam nochmals auf 4:5 heran, konnte die vierte Niederlage im siebten Saisonspiel jedoch nicht verhindern.

Im Schweizer Duell zwischen den Dallas Stars mit Lian Bichsel und den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala behielt Letzterer das bessere Ende für sich. Los Angeles setzte sich auswärts nach Verlängerung mit 3:2 durch. Fiala liess sich beim 1:0 der Kings einen Assist gutschreiben. Es war sein 7. Skorerpunkt im 8. Saisonspiel.

Nashville mit Erfolgserlebnis

Grund zur Freude gab es für das Team von Roman Josi. Nach vier Niederlagen in Folge feierten die Nashville Predators mit ihrem Berner Captain beim 2:1 gegen die Vancouver Canucks wieder einen Sieg. Besonders bemerkenswert: Zum ersten Mal nach acht direkten Duellen konnte sich in dieser Paarung wieder das Heimteam durchsetzen.

Geschlagen geben mussten sich dagegen Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning (2:3 gegen Chicago) und Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets (0:3 gegen Seattle). Für Winnipeg war es nach zuletzt fünf Siegen erst die zweite Saisonniederlage.

Kurashev wieder nicht auf dem Matchblatt

Philipp Kurashev war zum zweiten Mal in Folge überzählig. Ohne den Schweizer Stürmer feierten die San Jose Sharks beim 6:5 nach Verlängerung gegen die New York Rangers ihren ersten Saisonsieg. Supertalent Macklin Celebrini war mit drei Toren und zwei Assists der überragende Mann des Spiels für die Sharks.

