Philipp Kurashev führt San Jose in der NHL zum Sieg über Los Angeles. 2 weitere Schweizer skoren.

Legende: Gruppenknuddler bei den Sharks Torschütze Philipp Kurashev (ganz links) lässt sich feiern. Keystone/Godofredo Vasquez

1:0, 2:1 und 3:2 führte San Jose gegen die Kings, doch jedes Mal kamen die Gäste zurück. Der dritte Führungstreffer der Sharks ging auf das Konto von Philipp Kurashev. Im Slot verzögerte der Bündner geschickt und erwischte Los-Angeles-Goalie Anton Forsberg zwischen den Beinen zu seinem 6. Saisontor.

Erst 59 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit glichen die Gäste erneut aus. Dabei liess sich Kevin Fiala einen Assist gutschreiben.

Am Ende musste das Penaltyschiessen entscheiden. Sharks-Schlussmann Yaroslav Askarov, bereits mit 31 Saves auf dem Konto, parierte alle Versuche des Gegners. Die Entscheidung als 6. Schütze gelang erneut Kurashev zum 4:3 n.P.

Auch Moser skort

In die Skorerliste trug sich in der Nacht auf Freitag auch Janis Moser ein. Der Berner Verteidiger von Tampa Bay gab im Heimspiel gegen die Edmonton Oilers beim zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich den entscheidenden Pass. Am Ende gewannen die Lightning 2:1 nach Verlängerung.

NHL