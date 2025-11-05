Im Schweizer Duell zwischen den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala gegen die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter siegten die Kalifornier zuhause mit 3:0. Fiala gelang die Siegsicherung zum 2:0 ein paar Minuten vor Schluss. Er versenkte den Puck im Powerplay per Handgelenkschuss. Mit sechs Treffern ist der Ostschweizer der bislang erfolgreichste Schweizer Torschütze in dieser Saison in Übersee.

Akira Schmid machte mit 24 parierten Schüsssen und einem Shutout Werbung in eigener Sache. Der Goalie ermöglichte den Vegas Golden Knights in der Nacht auf Mittwoch den 1:0-Erfolg über die Detroit Red Wings. Es war Schmids erster Shutout in einem NHL-Spiel für die Vegas Golden Knights, bei denen er seit Juni 2024 unter Vertrag steht.

Nashville ohne Josi im Tief

Lian Bichsel kam mit den Dallas Stars nach zwei Niederlagen in der Verlängerung zu einem Sieg nach Penaltyschiessen. Die Edmonton Oilers wurden mit 4:3 bezwungen. Janis Moser unterlag mit Tampa Bay Lightning nach fünf Siegen in Folge der Colorado Avalanche mit 2:3. Moser kam auf 19 Minuten Eiszeit.

Bei den Nashville Predators fehlte der Captain Roman Josi verletzungsbedingt bereits im siebten Spiel in Folge. Der Berner musste mit ansehen, wie seine Kollegen in der Verlängerung gegen die Minnesota Wild 2:3 verloren. Seit Josi fehlt, verlor Nashville fünf von sieben Spielen.

Resultate