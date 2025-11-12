Kevin Fiala und Nino Niederreiter verhelfen ihren Teams in der NHL mit je einem Tor zum Sieg.

Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala besiegten auswärts die Montreal Canadiens 5:1. Gegen das Schwergewicht aus der Eastern Conference schafften die Kalifornier im Mitteldrittel innerhalb von vier Minuten mit drei Treffern die Wende vom 0:1 zum 3:1.

Fiala versenkte in dieser Phase den Puck aus spitzem Winkel unter die Latte, nachdem er sich von seinem Gegenspieler gelöst hatte. Für den Ostschweizer war es das 8. Tor in dieser Saison.

Auch Nino Niederreiter liess sich als Torschütze feiern – in den fünf Partien zuvor war er leer ausgegangen. Mit seinem 4. Saisontreffer half er, die Winnipeg Jets nach drei Niederlagen wieder auf die Siegesstrasse zu bringen. Sein Team gewann auswärts gegen die Vancouver Canucks 5:3.

Die weiteren Schweizer Einsätze:

Pius Suter ist beim 3:2-Sieg der St. Louis Blues gegen Calgary am 1:0 beteiligt. Es ist sein 10. Skorerpunkt in dieser Spielzeit.

Lian Bichsel kommt bei Dallas auch im 17. Saisonspiel zum Einsatz. Die Stars siegen gegen Ottawa auswärts 3:2 n.V.

Philipp Kurashev gewinnt mit den San Jose Sharks 2:1 n.V. gegen die Minnesota Wild.

Resultate