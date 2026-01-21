Die LA Kings schlagen die New York Rangers. Auch New Jersey, Winnipeg und Tampa gewinnen, während Nashville verliert.

Die Los Angeles Kings haben eine 4 Spiele andauernde Niederlagenserie in der NHL beendet. Die Kalifornier schlugen zuhause die New York Rangers mit 4:3. Kevin Fiala erzielte in seinem 700. Regular-Season-Spiel seinen 18. Saisontreffer.

Der Ostschweizer fing nach einem Bully vor dem gegnerischen Tor einen katastrophalen Pass von Rangers-Verteidiger Wladislaw Gawrikow ab und schob nach 9 Minuten zur 2:1-Führung ein. Fiala lieferte zudem die Vorarbeit zum 4:2 in der 33. Minute.

Legende: Lässt sich feiern. Kevin Fiala. Getty Images/Ronald Martinez

«Swiss Devils» ohne Skorerpunkte

New Jersey kam zum 2. Sieg de suite. Die Devils setzten sich bei den Edmonton Oilers mit 2:1 durch. Sämtliche Treffer fielen im Mittelabschnitt. Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler blieben ohne Skorerpunkte.

Die weiteren Schweizer im Einsatz

Die Nashville Predators unterlagen Buffalo zuhause 3:5. Bereits nach gut 24 Minuten hatte das Team mit dem Schweizer Captain Roman Josi 0:4 hinten gelegen.

0:4 hinten gelegen. Siege feierten auch Nino Niederreiter mit Winnipeg (3:1 gegen St. Louis) und Janis Moser mit Tampa Bay (4:1 gegen San Jose).

Resultate