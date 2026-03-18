Nashville feiert in der NHL einen wichtigen Sieg in Winnipeg und liegt nur noch zwei Punkte hinter einem Playoff-Rang.

Josi und die Predators liebäugeln weiter mit den Playoffs

Legende: Haben das Handtuch noch nicht geworfen Die Nashville Predators. Reuters/James Carey Lauder

Nashville bleibt in der NHL bei noch 15 ausstehenden Quali-Partien voll im Rennen um einen Playoff-Platz. Die Predators rangen mit den Winnipeg Jets einen direkten Konkurrenten mit 4:3 nach Penaltyschiessen nieder.

Roman Josi legte das 1:0-Führungstor der «Preds» durch Erik Haula in der 14. Minute in Überzahl auf. Für den Schweizer war es der 45. Skorerpunkt im 55. Spiel. Nach dem 3:2 von Matthew Wood (55.) sah es nach einem Nashville-Sieg in der regulären Spielzeit aus, doch Jonathan Toews glich 61 Sekunden vor der Schlusssirene für Winnipeg aus. Im Penaltyschiessen traf dann einzig Nashvilles Ryan O'Reilly.

Mosers Lightning leisten Schützenhilfe

Die Predators profitierten auch davon, dass mit San Jose (3:5 in Edmonton/Philipp Kurashev überzählig) und Seattle (2:6 gegen Tampa Bay) zwei noch vor ihnen liegende Teams Niederlagen bezogen. Janis Moser kam beim Kantersieg der Lightning auf gut 19 Minuten Eiszeit und eine Plus-1-Bilanz.

Nashville belegt aktuell den 5. Rang in der Western Conference, auf den letzten Wildcard-Platz fehlen 2 Punkte.

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