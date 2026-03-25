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NHL in der Nacht auf Mittwoch Josi und Meier verhelfen ihren Teams mit Toren zu Siegen

Nashville bleibt dank einem 6:3 gegen San Jose auf Playoff-Kurs. New Jersey gewinnt in Dallas mit 6:4.

25.03.2026, 07:34

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Nashville mit Captain Roman Josi feierte beim 6:3 zuhause gegen San Jose (ohne Philipp Kurashev, überzählig) einen weiteren wichtigen Sieg. Die Predators legten los wie die Feuerwehr. Schon nach 17 Minuten führten sie 5:1 und fuhren letztlich den 5. Sieg in Folge ein.

Josi glänzte mit dem Goal zum 3:1 und einer Plus-3-Bilanz. Nashville verschaffte sich mit der Siegesserie ein 3-Punkte-Polster auf die Teams unterhalb des Playoff-Strichs.

«Swiss Devils» glänzen im Schweizer Duell

In Dallas kam es zu einem Schweizer Duell. Dabei behielten die Gäste aus New Jersey mit 6:4 die Oberhand. Während Lian Bichsel beim Heimteam leer ausging, trugen sich alle 3 «Swiss Devils» in die Skorerliste ein. Nico Hischier leistete die Vorarbeit bei Timo Meiers Game-Winner zum 5:3. Jonas Siegenthaler kam auf 2 Assists.

Beim 4:1-Heimerfolg von Winnipeg gegen Las Vegas waren Nino Niederreiter (verletzt) und Akira Schmid (Ersatz) nur Zuschauer. Auch Kevin Fiala fehlte noch immer verletzungsbedingt beim 2:3 n.P. der Los Angeles Kings in Calgary.

Meilenstein für McDavid

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Connor McDavid erzielte beim 5:2 seiner Edmonton Oilers bei Utah Mammoth 2 Tore und steht nun bei 1200 Karriere-Punkten in der NHL. In Utah bejubelte McDavid seine Karriere-Tore 400 und 401. Schneller auf 1200 Punkte kamen vor McDavid (784 Spiele) nur Wayne Gretzky (504) und Mario Lemieux (593).

NHL

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