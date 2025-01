Ein Schweizer Trio bejubelt in der NHL Erfolge. Doch die Ausgangslage im Playoff-Kampf variiert stark.

NHL in der Nacht auf Mittwoch

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Philipp Kurashev und die Blackhawks feierten ein rares Erfolgserlebnis. Beim ohne verletzten Janis Moser antretenden Tampa Bay kehrten sie mit dem 4:1 nach 3 Niederlagen in Serie zum Siegen zurück. Die Gäste drehten einen frühen Rückstand und überstanden mehrere Unterzahlspiele, ehe sie im 2. Umgang die Partie in Überzahl ausglichen und schliesslich drehten. Beim 3:1 hatte Kurashev mit dem 4. Saisonassist seinen Stock im Spiel. Dennoch sind die Playoffs in weiter Ferne. Chicago liegt im Westen auf dem vorletzten Platz.

Passend zum Thema Kampf um neuen Vertrag Nach 300 NHL-Spielen: Kurashev am Scheideweg

Niederreiter wartet, Auslauf für Bichsel

An der Tabellenspitze stehen die Winnipeg Jets. Das Team von Nino Niederreiter setzte seinen Höhenflug auch beim 4:1 in Montreal fort und reihte den 4. Sieg aneinander. Der Churer wartet indes seit 4 Spielen auf Skorerpunkte.

Erneut zum Einsatz kam Lian Bichsel. Der 20-Jährige erhielt bei Dallas' Gastspiel in Las Vegas knapp 16 Minuten Eiszeit. Im Mitteldrittel kassierte er eine Strafe, welche die Golden Knights zum zwischenzeitlichen 3:1 nutzten. Am Ende setzten sich die Stars 4:3 n.V. durch.

NHL