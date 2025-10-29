Philipp Kurashev verliert in der NHL mit den San Jose Sharks gegen Kevin Fialas Kings trotz Tor und Assist mit 3:4.

Im Duell zweier Schweizer ging zwar Kevin Fiala mit Los Angeles beim 4:3 gegen San Jose als Sieger vom Eis, für die Show sorgte aber Philipp Kurashev. Der Sharks-Stürmer erzielte erst herrlich freigespielt von Alexander Wennberg das 2:3, ehe er seinem Sturmpartner das 3:3 auflegte. Brandt Clarke gelang knapp 7 Minuten vor Schluss der Siegtreffer für die Gäste, Fiala blieb ohne Torbeteiligung.

Legende: Da konnte er noch jubeln Philipp Kurashev (rechts) feiert sein Tor zum 3:3. Reuters/David Gonzales/Imagn Images

New Jersey musste in Colorado nach 8 Siegen in Folge erstmals wieder als Verlierer vom Eis. Die Devils gerieten 0:5 in Rückstand, kamen nochmals auf 4:5 heran, mussten sich am Ende aber doch 4:8 geschlagen geben. Nico Hischier und Timo Meier bereiteten das 3:5 von Dawson Mercer sehenswert vor.

Die weiteren Schweizer:

Nino Niederreiter erzielte beim 4:3-Erfolg von Winnipeg bei den Minnesota Wild sein 3. Saisontor.

Pius Suter liess sich beim 2:5 von St. Louis gegen Detroit einen Assist notieren.

Nashvilles Roman Josi verpasste das Duell mit Janis Mosers Tampa Bay (2:5) aufgrund einer Oberkörperverletzung.

Lian Bichsel siegte mit Dallas 1:0 gegen Washington.

Resultate