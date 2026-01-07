Die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser feiern in der NHL den 8. Sieg in Serie. Gleich mit 0:9 gehen die New Jersey Devils unter.

Legende: Stand 24 Minuten auf dem Eis Janis Moser (l.), hier mit Colorados Nathan MacKinnon. Keystone/AP/Chris O'Meara

Die Tampa Bay Lightning haben ihre Siegesserie in der NHL fortgesetzt. Das Team aus Florida setzte sich gegen die Colorado Avalanche, die Nummer 1 der Liga, mit 4:2 durch. Mit dem 8. Sieg in Serie sorgten die Lightning für ein Novum.

Erstmals in der laufenden Saison gingen die Avalanche in zwei Partien hintereinander leer aus. Zuvor hatten sie ihrerseits 10 Partien am Stück gewonnen. Für die Equipe aus Denver war es in im 42. Spiel erst die vierte Niederlage in der regulären Spielzeit.

Devils gehen unter

Mit einer Blamage endete der Auftritt New Jerseys mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler bei den New York Islanders. Die Devils gingen gleich 0:9 unter, was einer unrühmlichen Marke gleichkommt. Mit mehr als 9 Toren Unterschied verloren die Devils in der NHL noch nie. Bei den Islanders trumpfte Anthony Duclair mit drei Toren und zwei Assists gross auf. Überragend war auch Torhüter Ilja Sorokin mit 44 Paraden.

Niederlagen setzte es auch für die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter und die Nashville Predators mit Roman Josi ab.

