Während Janis Moser einen Sieg feiern kann, müssen die New Jersey Devils schon wieder als Verlierer vom Eis.

Janis Moser hat beim 4:3-Sieg nach Verlängerung von Tampa gegen Buffalo entscheidend Einfluss genommen. Nachdem das Heimteam eine Führung aus der Hand gegeben und Mitte des letzten Drittels den Spielstand ausgeglichen hatte, gerieten die Lightning fünf Minuten vor dem Ende erneut ins Hintertreffen. Darren Raddysh rettete sein Team in die Verlängerung.

In dieser hatte Moser seinen Stock im entscheidenden Moment im Spiel. Der 25-jährige Bieler erkämpfte sich den Puck hinter dem eigenen Tor und spielte die Scheibe zu Nikita Kutscherow. Dieser lancierte Jake Guentzel, der vor dem Tor cool blieb und dem Heimteam den Sieg sicherte.

Devils verlieren

Derweil verlieren die New Jersey Devils die Playoff-Plätze nach der vierten Niederlage aus den letzten fünf Spielen allmählich aus den Augen. Das Team mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler unterlag den Columbus Blue Jackets vor Heimpublikum gleich mit 0:3, wobei sämtliche Tore im Schlussdrittel fielen. Der Rückstand der Devils auf die Playoff-Plätze beträgt bereits neun Punkte.

