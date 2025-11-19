Tampa Bay schlägt New Jersey klar mit 5:1. Nino Niederreiter liefert bei Winnipegs Sieg einen Assist.

Gleich vier Schweizer standen beim NHL-Spiel zwischen Tampa Bay Lightning und den New Jersey Devils auf dem Eis. Schliesslich feierte Tampa mit Janis Moser gegen Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler einen klaren 5:1-Sieg.

Hischier mit 4. Tor

Hischier konnte mit seinem Goal nach einer 3:0-Führung von Tampa Bay Lightning zwar zwischenzeitlich verkürzen, doch mit zwei Toren im letzten Drittel machten die Gastgeber den Sieg noch klarer.

Ebenfalls einen deutlichen Erfolg feierte Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets. Gegen die Columbus Blue Jackets gewannen die Jets mit 5:2. Niederreiter zeichnete sich dabei als einer der Assistgeber des ersten Treffers aus.

Legende: Kein Durchkommen Timo Meier (links) hat mit New Jersey gegen Janis Moser und die Tampa Bay Lightning das Nachsehen. Keystone/AP Photo/Chris O'Meara

Die weiteren Schweizer

Torhüter Akira Schmid gewann mit den Vegas Golden Knights gegen die N.Y. Rangers 3:2.

Philipp Kurashev und die San Jose Sharks siegten dank eines Goals in der Verlängerung mit 3:2 gegen Utah Mammoth.

Lian Bichsel verlor mit den Dallas Stars 2:3 gegen die New York Islanders.

Pius Suter unterlag mit den St. Louis Blues bei den Toronto Maple Leafs ebenfalls 2:3.

Resultate