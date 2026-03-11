Tampa Bay verharrt im Tief. Roman Josi feiert derweil mit Nashville einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs.

Janis Moser verkürzte gegen Columbus kurz nach Spielhälfte auf 2:3. Der Bieler traf per Handgelenkschuss zu seinem 24. Skorerpunkt der Saison. Dennoch verloren die Lightning 2:5 und bezogen die 6. Niederlage aus den letzten 7 Spielen.

Legende: Ereignisreicher Abend für Janis Moser Zu Hause gegen Columbus erzielt er ein Tor. Zudem wird er wegen einer Prügelei 5 Minuten auf die Strafbank geschickt und hinter zwei Blues-Akteuren zum dritten «Star of the Game» gewählt. Keystone/Chris O'Meara

Nashville bewies gegen Seattle Comeback-Qualitäten. Das Team des Schweizer Captains Roman Josi drehte im Mitteldrittel einen 0:2-Rückstand und siegte 4:2. In der Tabelle rücken die Predators bis auf einen Punkt an den Gegner heran, der den letzten Wildcard-Platz im Westen belegt.

Sharks mit Niederlage, Dallas im Hoch

Gleich viele Punkte wie Nashville auf dem Konto hat San Jose. Die Sharks bezogen bei den formstarken Sabres die 3. Niederlage am Stück. Philipp Kurashev wies beim 3:6 eine Eiszeit von rund 12 Minuten und eine Minus-3-Bilanz aus.

Nach 4 Siegen in Serie setzte es für St. Louis und Pius Suter ein 3:4 n.V. gegen die Islanders ab. Dallas' 2:1 gegen die Vegas Golden Knights war der 12. Sieg aus den letzten 13 Spielen. Lian Bichsel blieb bei den Stars ohne Skorerpunkt, Akira Schmid bei den Golden Knights ohne Einsatz.

