Die Winnipeg Jets feiern in New Jersey einen Auswärtssieg. Sowohl Nino Niederreiter wie auch Nico Hischier treffen.

Nino Niederreiter hat beim 4:3-Auswärtssieg der Winnipeg Jets gegen die New Jersey Devils seinen 8. Saisontreffer erzielt. Der Bündner stellte gegen Ende des Mitteldrittels vorentscheidend auf 4:1. Auf Seiten des Heimteams trug sich auch Nico Hischier in die Torschützenliste ein. Der Captain der Devils verkürzte knapp 2 Minuten vor Schluss auf 3:4. Die Krönung der Aufholjagd blieb jedoch aus.

Winnipeg hatte bereits das Duell vor knapp zwei Wochen gegen die Devils gewonnen. Mit einem Playoff-Platz dürfte es für die Jets jedoch schwierig werden. New Jersey liegt im Osten derzeit 5 Punkte hinter den Playoff-Rängen.

Josi trifft, aber Nashville verliert

Mit Roman Josi war in der Nacht auf Mittwoch ein weiterer Schweizer erfolgreich. Allerdings nur in Sachen Skoring. Der Captain der Nashville Predators erzielte gegen die Boston Bruins seinen 9. Saisontreffer. Die «Preds» unterlagen jedoch 2:3 nach Verlängerung.

Kevin Fiala gewann mit den Los Angeles Kings auswärts in Detroit 3:1. Beim 2:0 der Kalifornier hatte der St. Galler seine Schaufel im Spiel.

