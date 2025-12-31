Die New Jersey Devils beziehen in der NHL beim 0:4 in Toronto die 4. Niederlage in Serie.

Legende: In extremis gestoppt Nico Hischier (Mitte) beim Gastspiel in Toronto. Mark Blinch/NHLI via Getty Images

Zum Matchwinner beim 4:0-Erfolg der Maple Leafs gegen die New Jersey Devils avancierte Toronto-Keeper Joseph Woll, der sämtliche 33 Abschlüsse der Gäste parierte und seinen ersten Shutout in dieser Saison feierte.

Unter anderem zeigte der Schlussmann auch Nico Hischier den Meister. Er stoppte im 2. Drittel den einschussbereiten Schweizer Captain der Devils mirakulös mit dem Stock.

Anschliessend musste offenbar der Frust raus: Hischier liess sich auf einen Faustkampf mit Torontos Matthew Knies ein. Nur 13 Sekunden später musste der Walliser von der Strafbank aus mitansehen, wie das Heimteam mit dem dritten Treffer endgültig davonzog.

Nur 3 Punkte hinter Playoff-Platz

Während Timo Meier und Jonas Siegenthaler jeweils auf eine Minus-1-Bilanz kamen, resultierte für Hischier gar ein Minus 2. Für die Devils war es die 4. Niederlage in Serie. Auf einen Playoff-Platz fehlen aber nur 3 Punkte.

Für das punktgleiche Toronto trafen mit Bobby McMann im Powerplay (15.), Nicolas Roy (35.), Calle Jarnkrok (47.) und Knies mit einem Empy Netter (58.) gleich 4 verschiedene Spieler.

NHL