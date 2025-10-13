Legende: Und auch diesen pariert er 1 aus 35: Charlie Lindgren pariert gegen die Rangers alles, was auf sein Tor kommt, und führt die Capitals zum 1:0-Auswärtssieg. Imago / Imagn Images

Die Washington Capitals sind in der NHL zum zweiten Sieg im dritten Spiel gekommen. Die Equipe aus der Hauptstadt der USA setzte sich bei den New York Rangers 1:0 durch. Nach dem 4:2 tags zuvor gegen die Islanders sorgten die «Caps» dafür, dass sich ihr New-York-Trip vollständig lohnte.

Beauvillier trifft, Lindgren pariert

Matchwinner im Madison Square Garden waren Anthony Beauvillier und Charlie Lindgren. Beauvillier erwischte Rangers-Goalie Jonathan Quick nach 33 Minuten. Der kanadische Stürmer lenkte ein Zuspiel von Alex Owetschkin aus spitzem Winkel ab.

Lindgren seinerseits parierte alle 35 Abschlüsse auf sein Tor und wurde anschliessend zum «First Star» der Partie gewählt. Es war der 10. NHL-Shutout für den Keeper, der ein gelungenes Saisondebüt feierte. Schon zum zweiten Mal blieben die Rangers gegen Lindgren ohne Torerfolg.

NHL