Die Colorado Avalanche verlieren auch Spiel 3 im Playoff-Halbfinal gegen die Golden Knights. Vegas dreht ein 0:3 in ein 5:3.

Colorado verspielt 3:0-Führung und steht vor dem Aus

Nach den beiden Niederlagen vor heimischem Publikum standen die Colorado Avalanche im dritten Spiel im Playoff-Halbfinal bereits mit dem Rücken zur Wand. Und der Quali-Sieger legte bei den Vegas Golden Knights los wie die Feuerwehr. Gabriel Landeskog, Nazem Kadri und Jack Drury sorgten im Startdrittel für eine 3:0-Führung für Colorado.

Doch dann Begann das Unheil aus Sicht der Gäste. Im zweiten Abschnitt drehten die Golden Knights (einmal mehr ohne Akira Schmid) auf. Mark Stone, William Karlsson und Keegan Kolesar glichen die Partie innert 13 Minuten aus.

Legende: Ziehen konsterniert von dannen Die Spieler der Colorado Avalanche um Rückkehrer Cale Makar. Reuters/Stephen R. Sylvanie

Hertl mit dem Siegtor

In ähnlichem Stil ging es auch im Schlussdrittel weiter. Thomas Hertl brachte das Heimteam in der 49. Minute erstmals in Führung, ehe Brett Howden mit einem Empty-Netter kurz vor Schluss den Deckel draufmachte.

Damit trennt das Team von Trainer John Tortorella noch ein Sieg, um erstmals seit dem Titeljahr 2023 wieder in den Stanley-Cup-Final einzuziehen. In der Nacht auf Mittwoch folgt Spiel 4.

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