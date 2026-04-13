Der Captain der New Jersey Devils steuerte beim 4:3-Sieg n.V. gegen die Ottawa Senators 2 Tore und 1 Vorlage bei.

Legende: Am Boden kniend im Nachstochern erfolgreich Nico Hischier. Andrew Maclean/NHLI via Getty Images

Im letzten Heimspiel der Saison präsentierte sich Nico Hischier erneut in Hochform. Dem Captain der New Jersey Devils gelangen beim 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Ottawa Senators 3 Skorerpunkte.

Erst staubte Hischier zum 1:0 ab, ehe er den Devils den Sieg mit dem entscheidenden Powerplay-Tor in der Overtime sicherte. Ausserdem bereitete der 27-Jährige einen der beiden Shorthander vor. Der Walliser steht damit bei 28 Toren und insgesamt 66 Skorerpunkten.

Playoffs ohne New Jersey

Auch Timo Meier liess sich einen Skorerpunkt gutschreiben. Der Appenzeller war beim ersten Treffer von Hischier entscheidend beteiligt und kommt nun auf 24 Tore und 20 Assists. Verteidiger Jonas Siegenthaler blieb ohne Skorerpunkt.

Auswirkungen auf die Tabelle hat der Sieg nicht mehr. Die Playoff-Träume der Devils platzten bereits vor über einer Woche. In der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit steht auswärts bei den Boston Bruins die letzte Partie der Regular Season 2025/26 an.

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