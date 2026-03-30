New Jersey gewinnt in der NHL gegen Chicago 5:3 und erhält die Playoff-Chancen am Leben.

Nico Hischier bestritt seine 600. NHL-Partie während der Regular Season. Der nunmehr 27-Jährige wechselte auf die Saison 2017/18 zu den Devils und stieg rasch zum Stammspieler und Captain auf.

Seine Führungsqualitäten waren auch in der Nacht auf Montag beim 5:3 gegen Chicago zu spüren. Hischier stand über 20 Minuten auf dem Eis, das er mit einer Plus-2-Bilanz verliess. Auch seine Teamkollegen Timo Meier und Jonas Siegenthaler traten als Passgeber in Erscheinung.

Legende: Glänzte als Vorbereiter Nico Hischier jubelt mit Kollege Jack Hughes nach dessen Tor zum 5:3. Getty Images/Andrew Mordzynski

New Jersey erhält mit dem Sieg die Hoffnung auf eine Playoff-Teilnahme zumindest am Leben. Allerdings müssten die Devils in den letzten 9 Spielen der Regular Season noch 10 Punkte aufholen und mehrere Teams überflügeln.

Josi und Moser Schwerarbeiter

Die Nashville Predators mit Roman Josi bleiben trotz der 2:3-Niederlage gegen den Eastern-Conference-Leader Tampa Bay Lightning mit Janis Moser auf einem Playoff-Platz. Der Berner und der Bieler zählten mit 27 beziehungsweise 20 Minuten Spielzeit zu den Stammkräften.

Neuer Coach für Schmid Box aufklappen Box zuklappen Die NHL-Franchise Vegas Golden Knights hat sich nach vier Jahren von Headcoach Bruce Cassidy getrennt. Als Interimsnachfolger des Kanadiers engagierte das Team des Schweizer Keepers Akira Schmid den Amerikaner John Tortorella. Der 67-Jährige fungierte zuletzt als Assistent des US-Nationalteams, das in Mailand Olympiagold holte.

Lian Bichsel unterlag mit den Dallas Stars auswärts den Philadelphia Flyers 1:2 nach Verlängerung.

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