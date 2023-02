NHL in der Nacht auf Montag

Roman Josi glänzte beim ersten Auftritt in der NHL ohne den Bündner Stürmer Nino Niederreiter als Doppeltorschütze. Der Berner führte sein Team mit zwei Toren zum 6:2-Auswärtssieg gegen die Arizona Coyotes.

Der Schweizer Verteidiger traf in der 23. Minute zum 3:1 und erhöhte im Schlussdrittel im Powerplay mit seinem 17. Saisontreffer auf 5:2. Dazu liess er sich beim letzten Tor einen Assist gutschreiben. Josi wurde verdient zum besten Spieler der Partie gewählt.

Nashville hält die Hoffnung aufrecht

Mit dem 3. Sieg in Folge halten die Predators den Anschluss an die Playoff-Ränge. Aktuell liegen sie an Position 5 der Western Division 6 Punkte hinter einem Wildcard-Platz.

Für die Arizona Coyotes mit dem Schweizer Verteidiger Janis Moser ist der Playoff-Zug wohl abgefahren. Ihr Rückstand auf Nashville beträgt bereits 15 Punkte.