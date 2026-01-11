Roman Josi spielt mit den Predators gross auf. Die New Jersey Devils verlieren derweil.

Legende: Zeigte eine starke Partie Roman Josi. IMAGO / Imagn Images

Roman Josi hat in der NHL einen grossen Auftritt abgeliefert. Der Berner steuerte zum 3:2-Heimsieg der Nashville Predators gegen die Washington Capitals ein Tor und zwei Assists bei.

Der 35-Jährige gab beim 1:1 und beim 2:1 den Assist, beim 3:1 im Powerplay war er gleich selbst erfolgreich. Nach dem neuesten Erfolg sind die Predators in der Rangliste der Western Conference nur noch zwei Punkte von einem Platz entfernt, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde.

Devils verlieren

Für die New Jersey Devils hat es die vierte Niederlage in Serie abgesetzt. Gegen die Winnipeg Jets verloren die Devils auswärts trotz zweimaliger Führung 3:4.

Alex Iafallo erzielte in der 19. Minute das 1:0 für Winnipeg. Nino Niederreiter lieferte dabei einen Assist. Nur 37 Sekunden später gelang Nico Hischier mit seinem 13. Saisontor der Ausgleich. Dank Doppeltorschütze Cody Glass lagen die Devils später 2:1 und 3:2 in Front, Winnipeg schlug aber noch einmal zurück.

Beim 7:2-Sieg der Vegas Golden Knights über die San Jose Sharks war Akira Schmid Ersatz-Goalie.

Legende: Traf zum 1:1 für die Devils Nico Hischier. imago images/Imagn Images

Resultate