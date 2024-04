Ausgerechnet Roman Josi hat als Torschütze für die Nashville Predators den New Jersey Devils mit der Schweizer Fraktion um Nico Hischier wohl die Chance auf die Playoff-Teilnahme geraubt.

Die Devils verloren eine für sie wichtige Partie 2:3 nach Penaltyschiessen. Der eine Punkt dürfte nicht genügen, um nach der Regular Season im Rennen zu bleiben.