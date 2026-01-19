Tampa Bay reagiert in der NHL umgehend auf das Ende der langen Siegesserie. Die Lightning mit Janis Moser bezwingen die Dallas Stars auswärts 4:1.

Legende: Notiert sich einen weiteren Assist Janis Moser (Archiv-Bild). IMAGO / Imagn Images

Am Freitag hatten die Lightning mit dem 2:3 nach Penaltyschiessen bei den St. Louis Blues die erste Niederlage nach elf gewonnenen Partien hinnehmen müssen. Nun zeigten sie bei erster Gelegenheit eine starke Reaktion und übernahmen auch wieder die Führung in der Rangliste der Eastern Conference.

Auch im Spiel gegen die Stars, bei denen Verteidiger Lian Bichsel weiterhin verletzt fehlt, musste die Mannschaft aus Florida reagieren. Nach 4 Minuten lag sie nach einem Tor des Schweden Oskar Bäck 0:1 im Hintertreffen. Weitere 4 Minuten danach schaffte der Amerikaner Dominic James bereits den Ausgleich. Der Kanadier Brandon Hagel und James' Landsmann Jake Guentzel sorgten im zweiten Drittel für die Vorentscheidung.

Janis Moser war beim 4:1, das der Schwede Pontus Holmberg zwei Minuten vor der Schlusssirene ins verwaiste Gehäuse erzielte, einer der Vorbereiter. Für den Seeländer Verteidiger war es der elfte Assist in der laufenden Meisterschaft.

