Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter finden in der NHL trotz einer Aufholjagd nicht aus dem Tief.

Legende: Hat seit 3 Wochen nicht mehr getroffen Nino Niederreiter. Getty Images/Chris Gardner

Die Winnipeg Jets haben in der NHL die vierte Niederlage in Folge bezogen. Das Team mit dem Bündner Nino Niederreiter machte in Salt Lake City gegen die Utah Mammoth zwar einen 0:3-Rückstand wett, in der Verlängerung ging die Partie dann aber trotzdem verloren.

Für die Jets resultierten aus den letzten 16 Spielen lediglich 3 Siege. Niederreiter wartet seit nunmehr 3 Wochen und 11 Spielen auf einen Skorerpunkt.

Meier zurück beim Team

Aus Schweizer Sicht war Roman Josi der Einzige, der in der Nacht auf Montag ein Erfolgserlebnis verzeichnen konnte. Seine Nashville Predators bezwangen daheim die New York Rangers 2:1. Der formstarke Schwede Filip Forsberg, der das 1:0 erzielte, skorte im 8. Spiel hintereinander. Josi stand während knapp 20 Minuten auf dem Eis.

Die New Jersey Devils, bei denen neben Nico Hischier und Jonas Siegenthaler auch Timo Meier wieder im Einsatz stand, unterlagen den Buffalo Sabres zuhause 1:3. Der Appenzeller hatte sich für zwei Wochen aus persönlichen Gründen wegen einer familiären Angelegenheit eine Auszeit genommen und deshalb 5 Spiele verpasst.

Resultate