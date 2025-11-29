Die New Jersey Devils befinden sich weiter im Hoch. Captain Nico Hischier glänzt ebenso wie Torhüter Jake Allen.

Nico Hischier hat beim 5:0-Sieg gegen die Buffalo Sabres zum vierten Mal in Serie getroffen. Der Captain der Devils traf nach Vorarbeit seines Schweizer Teamkollegen Timo Meier zum 1:0. Goalie Jake Allen feierte dank 42 Paraden den ersten Shutout der Saison.

Für New Jersey war es der dritte Sieg in Folge. Die Devils sind aktuell das beste Team der Eastern Conference.

Kings, Jets und Preds verlieren

Auch Kevin Fiala reihte sich in der Nacht auf Samstag unter die Torschützen, am Ende verloren die Los Angeles Kings aber zum vierten Mal in den letzten fünf Spielen. Gegen die Anaheim Ducks gaben sie eine 4:2-Führung preis und verloren im Penaltyschiessen.

Eine schwierige Saison erleben bisher die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter. Der Qualifikationssieger des letzten Jahres verlor beim 1:5 in Carolina zum dritten Mal in Folge und liegt derzeit ausserhalb der Playoff-Ränge.

Zu einem Sieg (4:3 in Chicago) kam Roman Josi mit den Nashville Predators. Dennoch bleibt das Team aus dem Bundesstaat Tennessee das schlechteste Team der Liga.

Resultate