Die 10 Partien umfassende Siegesserie der Dallas Stars in der NHL (Franchise-Rekord!) ist in der Nacht auf Samstag zu Ende gegangen. Das Team aus Texas unterlag im Spitzenkampf der Western Conference den Colorado Avalanche 4:5 nach Penaltyschiessen. Lian Bichsel kam bei Dallas auf knapp 13 Minuten Eiszeit.

Schweizer Duell an Suter – Schmid bescheiden

Pius Suter ging im Schweizer Duell mit den St. Louis Blues gegen Philipp Kurashev und die San Jose Sharks als Sieger hervor. Die Blues gewannen auswärts 3:2 nach Verlängerung. Die Niederlage schmerzt die Sharks, im Gegensatz zu den Blues kämpfen sie noch ernsthaft um einen Playoff-Platz. Nach drei Siegen in Serie wurde ihre Aufholjagd gebremst. Kurashev bereitete das 2:2 vor und sorgte immerhin dafür, dass San Jose einen Punkt holte.

Akira Schmid stand bei den Vegas Golden Knights zum vierten Mal in den vergangenen zehn Partien im Tor, doch er nutzte die Chance nicht, um Werbung in eigener Sache zu machen. Bei der 2:4-Niederlage gegen Minnesota Wild kam er nur auf eine Fangquote von 83 Prozent.

NHL