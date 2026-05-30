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NHL in der Nacht auf Samstag Kanadas Titeltraum platzt erneut – Carolina im Finale

Nach dem Sieg der Carolina Hurricanes gegen die Montreal Canadiens ist klar, dass der Titel erneut in die USA wandert.

30.05.2026, 07:11

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Eishockeyspieler in schwarzem Trikot jubelt auf dem Eis.
Legende: Jubelt nach seinem Tor zum 3:0 Eric Robinson. James Guillory/Imagn Images

Eishockey-Mutterland Kanada muss weiter auf den ersten Gewinn des Stanley Cups seit 1993 warten. Rekordmeister Montreal Canadiens verlor im 5. Halbfinal-Spiel der NHL bei den Carolina Hurricanes 1:6 und damit die Best-of-7-Serie 1:4. Carolina spielt nun gegen die Vegas Golden Knights um den Titel. Vegas hatte seine Serie gegen Colorado Avalanche 4:0 gewonnen.

Die Canadiens hatten 1993 als letztes kanadisches Teams den Stanley Cup gewonnen – damals war es der 8. Titel für Kanada binnen zehn Jahren nach den Edmonton Oilers (1984, 1985, 1987, 1988, 1990), Montreal (1986) und den Calgary Flames (1989). Seitdem gab es 8 Final-Niederlagen, zuletzt 2024 und 2025 für die Oilers.

Starke Playoffs

Carolina hat auf dem Weg in die erste Final-Serie seit dem bislang einzigen Titel 2006 nur ein Playoff-Spiel verloren – nach «Sweeps» gegen Ottawa und Philadelphia starteten die «Canes» gegen Montreal mit einem 2:6.

Beim entscheidenden Sieg gegen Montreal glänzten bei den Gastgebern die Stürmer Taylor Hall und Logan Stankoven mit jeweils einem Tor und zwei Vorlagen.

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