Die Nashville Predatos haben in der Nacht auf Samstag einen 7:3-Auswärtssieg in Colorado bejubeln können. Das Team mit dem Schweizer Captain Roman Josi sorgte gegen die Avalanche im Schlussdrittel für den Unterschied. In den letzten 5 Minuten schenkten die «Preds» dem Heimteam gleich drei Treffer ein.
An zwei davon war Josi beteiligt. Insgesamt liess sich der Berner 3 Assists notieren. Mit etwas mehr als 26 Minuten Eiszeit überragte er in dieser Hinsicht einmal mehr alle seine Teamkollegen.
Florida geht nach Trump-Besuch unter
Einen Abend zum Vergessen zogen die Florida Panthers ein. Einen Tag nach dem Besuch bei US-Präsident Donald Trump ging der NHL-Champion bei den Carolina Hurricanes mit 1:9 unter. 6 Gegentore kassierten die Panthers im Schlussabschnitt. Der Stanley-Cup-Sieger der letzten beiden Jahre liegt nach 46 Spielen hinter den Playoff-Plätzen.
Niederlagen gab es auch für die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala (gegen Anaheim) und die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser (gegen St. Louis). Beide Teams unterlagen im Penaltyschiessen.