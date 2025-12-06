New Jersey findet in der NHL gegen die Golden Knights nicht aus der Baisse. An Akira Schmid gibt es kein Vorbeikommen.

New Jersey läuft es in der NHL derzeit alles andere als gut. Gegen die Vegas Golden Knights setzte es die 4. Heimniederlage de suite an, zum 2. Mal in Serie blieben die Devils gar ohne Torerfolg.

Legende: Hat die Situation im Griff Akira Schmid lässt sich nicht bezwingen. Getty Images/Andrew Mordzynski

NHL-Karriere in New Jersey lanciert

Hauptverantwortlich für den 3:0-Auswärtssieg von Vegas war ausgerechnet Akira Schmid, der sämtliche 24 Schüsse entschärfen konnte, darunter auch 6 seiner Ex-Teamkollegen Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler. Schmid hatte seine ersten 3 NHL-Jahre in New Jersey verbracht. Für den Emmentaler ist es der 2 Saison-Shutout und der 3. in der Karriere.

Während die Golden Knights im Playoff-Rennen im Westen komfortabel dastehen, liegen die Devils im Osten inzwischen hinter den Playoff-Rängen. Wie bereits letzte Saison wiegt bei New Jersey der derzeitige Ausfall von Jack Hughes schwer.

Die weiteren Schweizer im Einsatz:

Winnipeg mit Nino Niederreiter verbucht beim 4:1 gegen Buffalo nach 2 Niederlagen wieder einen Sieg.

Philipp Kurashev bleibt bei der 1:4-Heimniederlage von San Jose gegen Dallas ohne Skorerpunkt.

NHL