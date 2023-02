Viel Zeit brauchte Wladimir Tarasenko nicht, um bei den New York Rangers anzukommen. Genau genommen 2:49 Minuten oder einen Abschluss. Dann durfte der Russe, der erst 3 Tage zuvor von den St. Louis Blues nach New York getradet worden war, bereits sein Premieren-Tor bejubeln und den Madison Square Garden in Freudenstürme ausbrechen lassen. Am Ende setzten sich die Rangers mit 6:3 gegen die Seattle Kraken durch.

Malkin macht die 1200 voll

Mit Jewgeni Malkin machte ein weiterer russischer NHL-Star auf sich aufmerksam. Der 36-Jährige, der seit 2016 für die Pittsburgh Penguins aufläuft, knackte als 51. Spieler die 1200-Punkte-Grenze. Dank dem ersten Assist zum zwischenzeitlichen 5:1 steht Malkin nun bei 463 Toren und 737 Assists in 1032 Partien. Seine «Pens» feierten einen 6:3-Erfolg bei den Anaheim Ducks.

Philipp Kurashev entschied das Schweizer Duell mit Janis Moser für sich. Beim 4:3-Heimsieg der Chicago Blackhawks n.V. über die Arizona Coyotes blieb das Duo ohne Skorerpunkt. Tim Berni und die Columbus Blue Jackets unterlagen den Toronto Maple Leafs 0:3.