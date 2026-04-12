New Jersey feiert bei den Red Wings einen 5:3-Erfolg – und verhilft Boston und Ottawa in die NHL-Playoffs.

Legende: Nimmt Detroits Alex DeBrincat in die Mangel Jonas Siegenthaler (r.). Photo by Dave Reginek/NHLI via Getty Images

Die New Jersey Devils können die Playoffs in der NHL zwar nicht mehr erreichen, doch wenigstens die Saison versöhnlich beenden. Einen Schritt dazu taten sie im drittletzten Spiel der Regular Season – mit einem 5:3-Sieg in Detroit.

Dabei war die Franchise aus Newark dreimal im Rückstand gelegen, ehe im Schlussdrittel die Wende gelang. Die Schweizer waren beteiligt: Beim 3:3 von Cody Glass lieferten Timo Meier und Jonas Siegenthaler die Assists, beim 5:3 von Dawson Mercer ins leere Tor hatte Nico Hischier seinen Stock im Spiel.

Die Niederlage der Red Wings wurde zur Vorlage für 2 Teams, die das Playoff-Ticket lösten: Boston (1:2 gegen Tampa Bay) und Ottawa (3:0 gegen die Islanders).

Suter legt zum 2:2 auf

Ebenfalls in den Kampf um den Stanley Cup greifen die Edmonton Oilers und Vegas ein. Die Golden Knights, bei denen Goalie Akira Schmid nicht zum Einsatz kam, bezwangen die Colorado Avalanche – das beste Team der Liga – auswärts mit 3:2 nach Verlängerung. Pius Suter liess sich beim 5:3-Sieg seiner St. Louis Blues bei den Chicago Blackhawks einen Assist gutschreiben.

NHL